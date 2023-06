Vučić o razgovoru sa roditeljima čija deca su stradala u pucnjavi: Slušao sam sve njih kada sam doneo odluku da se škola ranije prekine

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je razgovarao sa roditeljima stradale dece u pucnjavi u OŠ „Vladislav Ribnikar“ i objasnio odluku o kraju nastave.

Vučić je rekao da ne može da se odbrani od užasnog razmišljanja kako je dečak ubica to uspeo da uradi. „Kad ulazite u školu, imate dvoje vrata, pa stepenice, na neverovatan način je uspeo da pogodi radnika obezbeđenja. Čak su mi i specijalci rekli da je njima to teško da izvedu. To je razdaljina između 9 i 12 metara. Razumem roditelje koji ne mogu da pošalju svoju decu u školu, a opet… drugi deo njih je želeo da se vrati“, naveo je Vučić. Kako je dodao, razgovarao