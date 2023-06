Vučić ponovio da "ne da" Gašića i poručio: Svaki dan dobijam pretnje smrću, ubijte me već jednom

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da nikada ne bi podržao smenu ministra unutrašnjih poslova Bratislava Gašića.

"On je jedan od najboljih od nas. Niko u svetu ne bi optužio policiju i državno rukovodstvo zbog masovnih ubistava. To će ući u istoriju beščašća", rekao je Vučić novinarima. Vučić je rekao da je njegov posao da trpi čak i "ogoljene pretnje smrću", navodeći da je na jučerašnjem protestu "Srbija protiv nasilja" "nošena lutka obešenog predsednika". "Moj posao je da trpim takve svinjarije i gadosti jer sam presednik države. Ne znam da li se to goni po službenoj