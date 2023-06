Istraživanje Demostata: Koliko bi građana ratovalo za Kosovo

Teško je upropastiti nešto dobro kao što su ovi protesti, ali smo više puta dokazali da možemo dobro da upropastimo, izjavio je danas sociolog Srećko Mihailović, prilikom predstavljanja Demostatovog istraživanja javnog mnenja.

Protesti su u Beogradu, a Beograd je nešto drugo od Srbije i šef države Aleksandar Vučić „je to ukačio“, zbog čega je najavio razgovore u 16 gradova, rekao je Mihailović. On je ocenio da je najveća mana protesta distanciranje od politike, političara i stranaka, jer narod ne može sam do izbora, bez politčkih elita. Mihailović je naveo da rezultati istraživanja pokazuju da 47 odsto ispitanika živi isto kao i pre 10 godina, skoro četvrtina bolje, a 29 odsto lošije.