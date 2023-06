Rat protiv Amerike bio bi nepodnošljiva katastrofa, upozorio kineski ministar odbrane

Defence Minister Li Shangfu says Beijing is open to dialogue in his first major speech in the role.

AFP Kineski ministar odbrane, u prvom javnom obraćanju od stupanja na funkciju, rekao je da bi rat protiv Amerika bio „nepodnošljiva katastrofa" General Li Šangfu rekao je na bezbednosnom samitu, da „neke zemlje" ubrzavaju trku za naoružavanje u Aziji. Naveo je da je svet dovoljno veliki i za Kinu i za Sjedinjene Američke Države i da bi dve supersile trebalo da pokušaju da pronađu zajednički jezik. Prethodno je Amerika optužila Kinu da je njen razarač izveo