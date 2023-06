Jokić klasa za sebe, prvi u istoriji sa 500-250-150

Denver Nagetse pobeda deli od prve titule u istoriji franšize u NBA ligi, a prva zvezda tima Nikola Jokić nastavlja da pomera granice najjače košarkaške lige na svetu.

Srbin je u četvrtom meču upisao 23 poena, 12 skokova i četiri asistencije, iako je dobar deo četvrte deonice proveo na klupi zbog pet ličnih grešaka. I to mu je bilo dovoljno da uradi nešto što nije niko nikada pre njega. Postao je prvi igrač u istoriji, koji je u jednom plej ofu stigao do 500 poena, 250 skokova i 150 asistencija. Do ovih brojki Jokić je došao na 19 utakmica. Trenutno u proseku u doigravanju beleži 30,1 poen, 13,3 skokova i 9,8 asistencija. Već