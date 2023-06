"Rok je do četvrtka u ponoć": Ćuta Jovanović otkrio kakav će biti novi oblik protesta ukoliko vlast ne ispuni zahteve

- Ako do četvrtka u ponoć Aleksandar Vučić ne ispuni sve zahteve protesta “Srbija protiv nasilja”, slede blokade putnih pravaca, mostova i saobraćajnica u celoj zemlji - izjavio je Aleksandar Jovanović Ćuta, narodni poslanik i lider Ekološkog ustanka.

Kako je rekao za portal "Vreme", o detaljima će javnost biti naknadno obaveštena. Na šestom po redu protestu “Srbija protiv nasilja” saopšteno je da će protest dobiti novi oblik, ali tada nije rečeno šta to konkretno znači. - Ako do kraja sledeće nedelje ne budu ispunjeni zahtevi, organizatoru su poručili da će protest dobiti novi oblik - preneo je tada glumac Hadži Nenad Maričić okupljenim građanima. On je ponovio i zahteve protesta. - Tražimo da se iduće nedelje