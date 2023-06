Danas svežije vreme sa pljuskovima i grmljavinom

U većem delu Srbije danas će biti oblačno i svežije s pljuskovima i grmljavinom uz severozapadni vetar, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Na severu i severozapadu Vojvodine biće suvo sa sunčanim intervalima, a vetar će biti u pojačanju. Najniža temperatura od 12 do 17 stepeni Celzijusa, a najviša od 18 do 24 stepena. U Beogradu svežije, povremeno s pljuskovima i grmljavinom. Vetar slab do umeren severozapadni. Najniža temperatura oko 16 stepeni, a najviša oko 20. Hroničnim bolesnicima i meteoropatama savetovan je oprez zbog očekivanih biometeoroloških prilika, a meteoropatske reakcije su moguće u