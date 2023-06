Vučić o poseti "Ribnikaru": Slikao me je šef obezbeđenja, ispisao sam celu stranicu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je da je sutra 40 dana od jezivog masakra u Duboni i Orašju, kao i dva dana od masakra u "Ribnikaru" i dodao da je naše da pokušamo da dignemo glavu posle teških trenutaka koje smo prošli i da kao zemlja uradimo šta možemo.

Vučić je u emisiji "Ćirilica" kazao da je prikupljeno 93.000 komada oružja, kao i da se stvaraju uslovi za suštinsku borbu protiv nasilja. - Pre sahrane, drugi dan od tragedije, počelo je pozivanje na političke skupove. Čini mi se da to najbolje govori o onima koji su to učinili. Želeli su da se dočepaju vlasti računajući na taj duboko emocionalni trenutak. Ta vrsta mržnje i jezivih laži, tek kada su me pitali zašto nisam bio u školi, iako sam bio, tamo me je veoma