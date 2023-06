Danas naoblačenje sa kišom, lokalno jači pljuskovi sa grmljavinom

U Srbiji se danas očekuje naoblačenje sa kišom koje će tokom jutra zahvatiti jugozapadne krajeve, tokom prepodneva će se proširiti na južne, a posle podne na zapadne i centralne, kada se očekuju i lokalni pljuskovi sa grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Upozorava se da se tokom dana ponegde u južnim i jugoistočnim krajevima očekuju obilniji pljuskovi sa grmljavinom uz dodatnih 20 do 30 mm kiše za 12 sati. Na severu će pre podne biti pretežno sunčano, od sredine dana postepeno povećanje oblačnosti, a kiša se u ovim predelima očekuje uveče i u toku noći ka četvrtku. Duvaće slab vetar, severoistočni. Najniža temperatura će se kretati od 10 do 14 stepeni, a najviša od 22 do 26 stepeni Celzijusa. U Beogradu će ujutro i