Sutra pretežno sunčano i vrlo toplo, do 35 stepeni

U Srbiji sutra pretežno sunčano i vrlo toplo, sa najvišim dnevnim temperaturama od 32 do 35 stepeni.

Posle podne, uz lokalni razvoj oblačnosti, na jugu Banata, kao i ponegde u istočnim i južnim predelima Srbije očekuju se kratkotrajni pljuskovi, ponegde praćeni i grmljavinom. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od 13 do 22, a najviša dnevna od 32 do 35 stepeni, saopštio je RHMZ. U Beogradu pretežno sunčano i vrlo toplo. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura oko 22, a najviša dnevna oko 35 stepeni. U Srbiji u petak vrlo toplo, najviša temperatura do