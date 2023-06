Politička „Zadruga“: Vučić o pljeskavicama od kučića, voditeljka „izneverovala“

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da ne želi da govori o tome "ko je spolja uticao" na događaje u Rusiji, ali da ne treba imati sumnju da je tog uticaja bilo. Srbija nikada ni u jednoj zemlji neće podržati puč, rekao je Vučić. O događaju koji je uzburkao ceo svet, predsednik Srbije odlučio je da govori u jutarnjem programu Pinka. U svom jednoipočasovnom gostovanju dotakao se i Kosova, protesta, opozicije, jednog tajkuna i političke Zadruge. Svesno ili ne, iz usta su mu izleteli i kompletni idioti.

Počelo je jutrošnje gostovanje predsednika Vučića na TV Pink smireno i edukativno, časom istorije, piše N1. „Rusija defakto nije izgubila na istočno frontu u Prvom svetskom ratu. Rusi su imali između 140 i 150 pešadijskih divizija… Mene je to podsetilo na pobunu strelaca, u istorijskom smislu se uvek trudite da pronađete neku paralelu. To se dogodilo, ako se ne varam 1697. ili 1698. nemojte me držati za reč, u prvim godinama vlast i Petra Velikog“, ispričao je