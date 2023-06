Pred nama letnji dan, temperatura do 31°C: Uveče naoblačenje sa kišom i grmljavinom

Duvaće slab do umeren severni i severozapadni vetar.

U Srbiji u utorak sunčano i toplo. Krajem dana i tokom noći u severnim i zapadnim predelima očekuje se naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Duvaće slab do umeren severni i severozapadni vetar. Jutarnja temperatura od 12 do 18°C, maksimalna dnevna od 27 do 31°C. U Beogradu u utorak sunčano i toplo. Tokom večeri i noći očekuje se naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Duvaće slab do umeren severni i severozapadni vetar. Jutarnja temperatura