„Gledao bih prvenstvo u šamaranju“: Zoran Kesić o elaboratu Vučićevićeve Informer televizije

Sudeći po sad već dostupnom elaboratu Informer TV-a, na osnovu kog je ova kablovska televizija od REM-a dobila dozvolu za emitovanje, budućim gledaocima biće prikazano mnoštvo neobičnog i nesvakidašnjeg sadržaja, čak i uživo uključenje u redakcijski kolegijum štampanog izdanja tabloida Informer.

Tu su i emisije zabavnog karaktera: „Pitajte me za prvi milion“, „Povratak zaboravljenih“, „Ja nemam talenat“, „Pokaži mi stan, ali odmah“, a za ljubitelje sportskog programa rezervisano je prvenstvo u šamaranju. Noćni program traje od 01 čas iza ponoći do 06 časova ujutru, a zanimljivost je, kako se navodi u elaboratu, to što će ga voditi dežurni novinar koji “priča sam sa sobom”. Informerova televizija imaće i lutajućeg reportera koji će građanima postavljati