"Njihove pesme u deci izazivaju agresiju": Bivši učesnik Zvezda Granda oštro o kolegama: "Pevaju o drogi i lakim ženama, to tera klince na nasilje"

Deca u publici su nedavno tokom više nastupa glasno psovala izvođače, pokazivala im srednji prst i terala ih sa bine, te ih gađali čime god su stigli (flašama, daskama, čašama), na iznenađenje javnosti, a neprijatnost su doživeli Senidah, Breskvica, Ema Radujko, Vojaž i mnogi drugi.

Njihov kolega, bivši učesnik "Zvezda Granda" Joca Stefanović, prokomentarisao je pomenute skandale. - Video sam neke nastupe gde mi apsolutno nije bili svejedno. Možda takvi nastupi izazivaju u ljudima neko negodovanje i agresiju. O čemu su te pesme koje oni pevaju? Da se ne lažemo, oni pevaju o površnim stvarima gde su uvek tri stvari obavezne: droga, alkohol i lake žene, onda separei, kola... Niko od njih to nema. Ni ti klinci to nemaju - kazao je Joca. - To je