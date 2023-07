Do vikenda pljuskovi u Novom Sadu, u ponedeljak 33 stepena

U Novom Sadu će sutra biti toplo, ali su mogući pljuskovi sa grmljavinom, a isto nas očekuje i u petak.

U četvrtak će temperatura biti od 18 do 29 stepeni. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni, u zoni pljuskova kratkotrajno jak. U petak temperatura od 17 do 27 stepeni. Subota i nedelja sunčani i topli. U subotu će se temperatura kretati od 14 do 29, a u nedelju od 15 do 32 stepena. U ponedeljak sunčano i još toplije - do 33 stepena. Biometeorološka prognoza za četvrtak, 6. jul: Zbog biometeoroloških prilika oprez se i dalјe savetuje srčanim bolesnicima, kao i