Tenzije između Vučića i Rame na kraju obraćanja: Ko sme da predlaže Statut ZSO, a ko su „kumovi“ nemačko-francuskog plana

Mislim da smo posle decenije ćutanja u odnosima Srbije i Albanije upravo nas dvojica počeli da manjemo loše političko nasleđe i da smo prethodnih godina pokazali konkretnim rezultatima mnogo bolje odnose među narodima dve zemlje, rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić posle sastanka sa albanskim premijerom Edijem Ramom.

On je rekao da je trgovinska razmena između dve zemlje od 2019. do kraja 2022. značajno uvećana, uvoz i izvoz, što se poklapa i sa Zapadnim Balkanom, ali i boljim političkim odnosima. On je rekao da je sa albanskim premijerom razgovarao o svim regionalnim pitanjima, o Berlinskom procesu i da pozdravlja angažovanje Albanije i lični doprinos Rame u okviru Berlinskog procesa. – Mi smo predvideli da u predstojećem periodu aktivno doprinesemo realizaciji ciljeva iz