Danas sunčano i toplo vreme

I drugog dana vikenda lepo vreme u našoj zemlji, u većini mesta preovlađivaće sunčano.

Sa Mediterana nam stiže topliji vazduh. Najviša dnevna temperatura od 28 do 32 stepena. I u glavnom gradu sunčano i toplo. Temperatura do 31 stepen. Sunčano i toplo. Vetar slab do umeren, severni i severozapadni. Najniža temperatura od 12 do 18, a najviša od 28 do 32 stepena. Upozorenja: Tmax ≥ 32 stepena, verovatnoća 90%. U Zaječaru temperatura oko 30 stepeni, a vreme je sunčano i toplo.