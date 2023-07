U Srbiji sutra pretežno sunčano i toplo, temperatura do 34 stepena

BEOGRAD – U Srbiji sutra pretežno sunčano i toplo.

Najniža temperatura od 11 do 19, a najviša od 31 do 34 stepena. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni, saopštio je Republički hidrometerološki zavod. U Beogradu pretežno sunčano i toplo. Najniža temperatura oko 19, a najviša oko 34 stepena. Vetar slab do umeren, zapadnih smerova. U Srbiji u narednih sedam dana, do 17. jula, pretežno sunčano i veoma toplo. Uz lokalni razvoj oblačnosti, najveća verovatnoća za pojavu pljuskova sa grmljavinom je u četvrtak, 13.