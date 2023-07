Kragujevac: Vremenska prognoza za narednu sedmicu (od 10. do 16. jula)

U Srbiji se naredne sedmice očekuje sunčano i sve toplije vreme.

U Kragujevcu i Šumadiji biće sunčano i toplo sa najvišom dnevnom temperaturom u većini mesta u intervalu od 33 do 37 stepeni. U ponedeljak, 10. juna, najniža, jutarnja temperatura biče 15, a najviša dnevna do 32 stepena. Temperature će biti u porastu, pa se su utorak očekuje najviša dnevna temperatura od 34, a u sredu čak 37 stepeni. Sunčano i toplo vreme zadržaće se do narednog vikenda. U petak se doduše očekuje manji pad temperature i pljuskovi sa grljavinom, ali