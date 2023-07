Upozorenje RHMZ na ekstremne temperature do 40 stepeni Celzijuza: Jak toplotni talas zahvatiće Beograd i Srbiju, stižu i tropske noći

Republički hidrometeorološki zavod objavio je upozorenje na svom sajtu na ekstremno visoke temperature koje se očekuju u Beogradu i ostatku Srbije do petka.

Maksimalne temperature će u ponedeljak i utorak dostići 34 i 35 stepeni Celzijusa, dok će u sredu i četvrtak biti još toplije – u većini mesta od 35 do 38 stepeni, u Pomoravlju i na jugu zemlje i do 40 stepeni, upozoravaju iz RHMZ. Kratkotrajni pad temperature očekuje se za vikend, ali već od sledeće nedelje sledi novi toplotni talas u kojem se opseg najviše temperature u hladu kretati od 35 do 40 stepeni Celzijusa. U velikim gradovima očekuju se i tropske noći sa