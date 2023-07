Novo upozorenje RHMZ-a zbog ekstremno visokih temperatura: Vreme je opasno - Čekaju nas i tropske noći

RHMZ je izdao upozorenje zbog visokih temperatura.

RHMZ je izdao upozorenje zbog visokih temperatura. Republički hidrometeorološki zavod ( RHMZ) izdao je danas upozorenje na visoke temperature koje će, kako se navodi na sajtu, biti na snazi do 20. jula. Na snazi je, takođe, narandžasti meteoalarm što znači da je vreme opasno. "Tokom druge dekade jula u Srbiji veoma toplo. Danas maksimalna temperatura do 36 °C, dok će u sredu i četvrtak (12. i 13. jula) biti još toplije, lokalno i do 40 °C. Temperatura će u petak