Đukanović podržava targetiranje novinara N1 i Nove: „Odličan Sekulin spot“

Član predsedništva Srpske napredne stranke, advokat Vladimir Đukanović objavio je na Tviteru da mu se "baš dopada" spot koji je objavio direktor „Laste“ Vladan Sekulić i u kom se navodi da su novinari N1 i Nove štetočine koje treba uništiti. „Meni se Sekulin spot baš dopada.

Odlično je prepoznao šta je suština. Mogao je malo produkcijski bolji da bude, ali uz pomoć štapa i kanapa odlično je pogodio. Pravo u metu. Svaka čast Sekula i to što te N1 i NOVA S pljuju znači da ih je zabolela istina. To ti je brate orden!“, napisao je visoki funkcioner vladajuće stranke. U raspravu s njim uključio se novinar Nove Željko Veljković, koji ga je pitao da li on to potvrđuje da je direktor SP Lasta autor spota. „To ste vi napisali, a ja kod vas