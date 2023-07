Danas sunčano i veoma toplo, do 36 stepeni

U Srbiji će danas biti sunčano i veoma toplo, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Najniža temperatura od 12 do 22, a najviša dnevna od 32 do 36 stepeni. Vetar slab do umeren, zapadni i severozapadni, na severu i istoku zemlje jak. U Beogradu će biti sunčano i veoma toplo. Najniža temperatura od 18 do 22, a najviša oko 35 stepeni Celzijusa. Vetar slab do umeren zapadni i severozapadni. Oprez se preporučuje kardiovaskularnim bolesnicima, a svima da se zaštite od sunca i da u najtoplijem delu dana izbegavaju duži boravak napolju. RHMZ je upozorio