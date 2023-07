Vučević: Sankcije SAD ne znače da će Vulin biti smenjen, odlučiće Savet za nacionalnu bezbednost

Beta pre 47 minuta

Ministar odbrane Srbije Miloš Vučević izjavio je danas da sankcije koje je Ministarstvo finansija SAD uvelo direktoru Bezbednosno-bezbednosno informativne agencije (BIA) Aleksandru Vulinu ne znače da će on biti smenjen, već da će odluku doneti Savet za nacionalnu bezbednost."Ne znači da će Vulin biti smenjen. Ne podrazumeva se... (Mi kao država treba) da dobro razmislimo o konsekvencama, posledicama, porukama, opomenama, uzrocima i posledicama", rekao je Vučević u emisiji "Pravi ugao" na Radio-televiziji Vojvodine.

Kazao je da očekuje da odluke budu donete u narednim danima, odnosno da Savet za nacionalnu bezbednost, odnosno svi koji su deo bezbednosnog odbrambenog sistema donesu određene odluke, jer je to uvođenje sankcija "veliki izazov za Srbiju".

"To jeste poruka ka državi, ne samo ka jednoj partiji, ili jednom čoveku, ali i ka tom istom čoveku koji personifikuje državu, predsedniku Aleksandru Vučiću", kazao je Vučević, koji je i predsednik Srpske napredne stranke (SNS).

Prema njegovim rečima, neosporno za sistem odbrane i bezbednosti Srbije je da "nema nijednog dokaza" da je Vulin imao bilo kakav kontakt, ili može da bude doveden u kontekst šverca narkotika ili drugih kriminalnih aktivnosti koje mu se stavljaju na teret.

"Ovo jeste jedna jasna poruka SAD u kontekstu geopolitike, odnosno političkog opredeljivanja. Aleksandar Vulin je pod sankcijama Ministarstva finansija SAD nesporno zbog svoje politike i bliskosti ka Rusiji", rekao je ministar.

Upitan o svemu drugom što se Vulinu stavlja na teret, Vučević je ocenio da je "samo politika u pitanju", odnosno Vulinova politika prema Rusiji.

"On nikada nije krio tu politku. On nikada nije krio kako je ideološki i politički opredeljen", kazao je Vučević.

Na pitanje da li će Srbija proveriti tvrdnje da je Vulin umešan u međunarodni organizovani kriminal, trgovinu drogom, trgovinu oružjem, zloupotrebu javne funkcije, i druge, Vučević je kazao da će sve istražiti državni organi i nadležna tužilaštva i službe.

"To ćemo najdetaljnije da istražimo zbog nas. To znači da ćemo da proverimo šta je tu tačno", rekao je Vučević i dodao da bi to trebalo da znači da će biti pokrenut postupak u tužilaštvu i dodao da je pitanje dana i sata kada će se ići u proveru.

(Beta, 07.13.2023)