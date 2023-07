Kristofer Hil: Sankcije su upućene samo gospodinu Vulinu, ne Srbiji

Ambasador Sjedinjenih Američkih država u Srbiji, Kristofer Hil izjavio je danas da sankcije koje su SAD uvele direktoru Bezbednosno - informativne agencije (BIA) Aleksandru Vulinu, nisu vezane za bilo koju instituciju u Srbiji, niti su usmerene ka samoj Srbiji, već se odnose isključivo na navedenog pojedinca.

On je prilikom obilaska arheološkog nalazišta u Vinči, rekao novinarima da je to veoma jasno i precizno formulisano. "Veoma pažljivo smo proučili gospodina Vulina i njegove aktivnosti, razmatrali smo njegov slučaj i zaključili da on nije osoba koja želimo da posećuje Sjedinjene Američke Države. Takođe ne želimo konkretno da imamo nikakve poslove niti poslovne kontakte sa njim", istakao je Hil i dodao da takva odluka zapravo ima za cilj da se zaštite SAD i njeni