Cisterne sa vodom za piće na najprometnijim mestima u Beogradu

Grad Beograd i Gradski štab za vanredne situacije započeli su da preduzimaju preventivne mere u uslovima visokih temperatura, a od danas cisterne sa vodom za piće će u najtoplijem delu dana biti postavljene na nekim od najprometnijih mesta u gradu.

Republički hidrometeorološki zavod Srbije izdao je upozorenje za područje Beograda na visoke temperature do 20. jula, kada su prognozirane temperature od 38 do 40 stepeni Celzijusa, a očekuju se i tropske noći sa minimalnim temperaturama od 22 do 24 stepena, saopšteno je iz Sekretarijata za poslove odbrane, vanrednih situacija i koordinaciju. U narednom periodu, počev od danas, u danima kada su prognozirane ekstremne temperature, cisterne sa vodom za piće će u