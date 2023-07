Danas svežije i sunčano vreme

U Srbiji će danas biti sunčano vreme sa temperaturom do 33 stepena, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Samo u brdsko planinskim predelima ponegde je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Najniža temperatura biće od 17 do 23, a najviša dnevna od 29 na severu do 33 stepena na jugu Srbije. Vetar slab do umeren, na istoku povremeno i jak severozapadni, posle podne u slabljenju. U Beogradu će biti sunčano sa najnižom temperaturom oko 20, a najvišom oko 30 stepeni. Biometeorološke prilike imaće relativno povolјan uticaj na većinu hroničnih bolesnika i