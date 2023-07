U Srbiji sutra pretežno sunčano i toplo, upozorenje na vrućinu

Zavod je zato izdao upozorenje na visoke temperature od sutra do srede, 19. jula, do kada se očekuje još toplije vreme - lokalno i do 40 stešeni. U velikim gradovima očekuju se i tropske noći s temperatrurom iznad 20 stepeni.

Vetar će sutra biti slab do umeren, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura biće od 16 do 21, a najviša dnevna od 32 do 36 stepeni Celzijusa.

U Beogradu će biti sunčano i toplo. Vetar će biti slab do umeren, istočni. Najniža temperatura biće oko 21, najviša dnevna oko 34 stepena.

U narednih sedam dana u većini mesta biće pretežno sunčano i toplo. Od srede, uglavnom na severu, biće promenljivo oblačno, ponegde s kišom i lokalnim pljuskovima s grmljavinom, a od četvrtka se očekuje i manji pad temperature.

U upozorenju Zavoda na visoke temperature na području Beograda od nedelje, 16. jula, do srede, 19. jula piše da se u nedelju i u prvoj polovini naredne sedmice očekuje veoma toplo vreme s maksimalnim temperaturama od 36 do 39 stepeni, a očekuju se i tropske noći s temperatrurom iznad 20 stepeni.

Biometeorološka prognoza za subotu, 15. jul:

Vrućina neće pogodovati hronično obolelim i osetlјivim osobama. Srčanim bolesnicima se savetuje poseban oprez. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu malaksalosti i glavobolјe.