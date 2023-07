Danas sunčano i toplo, do 36 stepeni

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplo.

Vetar slab do umeren, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od 16 stepeni do 21 stepen, najviša dnevna od 32 stepena do 36 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. U Beogradu će biti sunčano i toplo. Vetar slab do umeren, istočni. Najniža temperatura oko 21 stepen, najviša dnevna oko 34 stepena. Prema prognozi za narednih sedam dana, u većini mesta pretežno sunčano i toplo. Od srede, uglavnom na severu, promenljivo oblačno, ponegde sa kišom i