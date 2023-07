RHMZ objavio dugoročnu prognozu do sredine avgusta

Republički hidrometeorološki zavod Srbije objavio je na svom sajtu dugoročnu prognozu za drugu polovinu jula i prvu polovinu meseca avgusta.

Kako se može videti na grafikonu, očekuje se manje kiše nego u junu. U Beogradu se u drugoj polovini jula očekuju raznolike maksimalne temperature, pa će tako visoke temperature ostati do 22. jula, nakon čega se do 26. jula očekuje pad temperature, kada će maksimalna temperatura biti do 28 stepeni. Temperaturne oscilacije su predviđene, ali temperatura, prema prognozi RHMZ, neće padati ispod 28 stepeni. Nakon 26. jula, temperature će rasti i do 34 stepena, ali neće