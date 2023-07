Srbija na 40 stepeni bar još sedam dana, ali ni avgust ne obećava zahlađenje: Vreo afrički vazduh i leto puno ekstrema

Toplotni talas koji je pogodio Srbiju produžiće se i u narednim danima.

Izvesno je da će ovaj toplotni talas trajati sve do kraja jula, a što se tiče vremenskih prilika koje nam donosi avgust, intenzivnijeg zahlađenja neće biti. Nakon jučerašnjeg kratkotrajnog blagog zahlađenja, Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) upozorio je da će u Srbiji sve do 19. jula biti veoma toplo, uz temperature koje će lokalno biti i do 40 stepeni Celzijusa. U velikim gradovima očekuju se i tropske noći, kada temperatura neće padati ispod 20 stepeni