Zemljotres jačine 7,2 pogodio južnu obalu Aljaske, na snazi je upozorenje za cunami

Upozorenje za cunami izdato je nakon zemljotresa jačine 7,2 stepena Rihterove skale koji je pogodio obalu Aljaske kasno u subotu, saopštili su zvaničnici, prenosi CNN.

Zemljotres je pogodio obalu oko 80 kilometara jugozapadno od Sand Pointa na Aljasci, na dubini od 20 kilometara u subotu uveče, podaci su američkog centra za upozorenje na cunami. Potres je izazvao kratko upozorenje na cunami za delove Aljaske u blizini Aleutskih ostrva, koje se proteže od prolaza Unimak do ulaza Kenedi, pre nego što je revidirano u upozorenje za cunami. Tsunami sirens in kodiak after the earthquake #deprem #earthquake #alaska #tusunami #tsunami