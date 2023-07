Apokaliptične scene i u Italiji: Nevreme pogodilo Trevizo, Veneciju, Padovu i Vićencu (foto/video)

DELOVE severoistočne italijanske pokrajine Veneto pogodili su olujni vetrovi, grad i snažna kiša, koji su prouzrokovali ozbiljnu materijalnu štetu.

Najmanje 110 ljudi povređeno je u olujama koje su pogodile sever Italije. Floodwaters filled the narrow streets of Verona, Italy, after a storm, with hailstones floating on the water like mini-icebergs. Posebno su pogođeni Trevizo, Venecija, Padova i Vićenca. Giant hailstone shower in Padova, Italy