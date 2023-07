Jak zemljotres pogodio Tursku! Tlo se ponovo treslo nakon razornih potresa

Tursku je pogodio jak zemljotres.

Tursku je pogodio jak zemljotres. Adanu u Turskoj je jutros pogodio jak zemljotres. Potres je bio jačine 5,5 stepeni Rihterove skale. Za sada nema informacija o povređenima. Takođe se ne zna ni koja je materijalna šteta nastala. Do potresa je došlo na dubini od 2,4 kilometra. Podsetimo, Tursku su 6. februara ove godine pogodila dva jaka zemljotresa. Prvi je bio magnitude 7,8, a drugi 6,7. #Earthquake( #deprem) possibly felt 21 sec ago in #Turkey. Felt it? Tell us