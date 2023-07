Danas oblačno, svežije i mestimično sa kišom

U Srbiji će danas biti umereno do potpuno oblačno, vetrovito i osetno svežije, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vetar će biti umeren i jak, severozapadni, a ponegde se očekuju jači udari vetra, grad i velika količina padavina za kratko vreme. Najniža temperatura biće od 18 do 22 stepena Celzijusa, a najviša dnevna od 22 na severu do 32 na jugu Srbije. U Beogradu će danas biti umereno do potpuno oblačno, vetrovito i osetno svežije sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Ujutro u pojedinim delovima grada moguće su i kratkotrajne vremenske nepogode sa gradom, velikom količinom