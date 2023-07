Nešić: Zakon o planiranju i izgradnji je pljačka veka

Poslanik stranke Zajedno Nikola Nešić ocenio je danas da je Zakon o planiranju i izgradnji, koji je usvojen na današnjoj sednici Skupštine, pljačka veka.

On je naveo da je ministar građevine, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić izneo podatke o postojanju 5.000 nelegalnih objekata, koji su firme u stečaju, ali nije hteo da otkrije tačne lokacije. "On, koji treba da promoviše legalizaciju objekata, on je poručio građanima Srbije da ne moraju da prate regularnu proceduru, već će kasnije država naći način da te objekte legalizuje. Zakon o ozakonjenju objekata rešio je svima da obezbedi električne instalacije i