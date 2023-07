Otvorena deonica autoputa Niš-Merdare; Srbija gradi najveći broj saobraćajnica

NIŠ - Deonica autoputa Niš-Merdare otvorena je danas u prisustvu predsednika Srbije Aleksandra Vučića.Predsednik je izjavio da će auto-put Niš - Merdare biti spas za Toplički kraj i da je od velike važnosti za Prokuplje, Blace i Kuršumliju. On je prilikom obilaska prve deonice tog autoputa u Merošini rekao da čak i poluprofilni put pokazuje koliko možemo da budemo uspešniji.

Deonica se u 13 časova zvanično pušta u rad Predsednik Vučić izjavio je da Srbija u Evropi, proporcionalno svojoj veličini gradi najveći broj saobraćajnica, što, kako je istakao, nije lako u trenutku kada je Evropa u nekoj vrsti recesije. On je prilikom obilaska prve deonice auto-puta Niš-Merdare kod Merošine, koja će danas posle 13 biti puštena u rad, rekao da je Srbija do sada uspevala da drži finansijsku stabilnost i da se nada da će uspeti to da radi i dalje.