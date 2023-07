Danas sunčano i toplije, do 31 stepen

U Srbiji danas jutro sveže, a tokom dana sunčano i toplije, uz uglavnom slab vetar promenljivog smera.

Najniža temperatura od 8 do 16, a najviša od 28 stepeni do 31 stepen, saopštio je RHMZ. I u Beogradu jutro sveže, tokom dana sunčano i toplije, uz uglavnom slab vetar južnih smerova. Najniža temperatura od 13 do 16, a najviša oko 30 stepeni. U Srbiji za vikend toplo, sa najvišom temperaturom od 30 do 35 stepeni, prenosi Tanjug. U subotu pretežno sunčano. U nedelju se, uz promenljivu oblačnost, kiša i lokalni pljuskovi s grmljavinom očekuju sredinom dana na severu,