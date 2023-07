Vremenska prognoza 29. jul 2023.

Sutra još 2-3 stepena toplije, a u nedelju će nam trebati kišobran. Oblaci koji su sada na severu Evrope u nedelju pre podne stižu do severa Srbije. Do tada biće vedro, a sa zapada će stizati malo topliji vazduh. Ipak jutro sveže, temperatura od 13 stepeni, najviša dnevna do 33. U Beogradu konačno vikend bez afričke vreline ili nepogoda. Sutra sunčano i najviša dnevna 32 stepena.

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 29.07.2023. Subota: Pretežno sunčano i još malo toplije. Vetar uglavnom slab promenljiv. Najniža temperatura od 13 do 20, a najviša od 30 do 33 stepeni. Upozorenje: Tmax ≥ 32 stepena, verovatnoća 95%. 30.07.2023. Nedelja: Pretežno sunčano i toplo. Sredinom dana na severu, a posle podne i uveče i u ostalim krajevima promenljivo oblačno, ponegde s kišom, pljuskovima i grmljavinom, dok