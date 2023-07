Danas u Srbiji sunčano i toplo vreme, temperatura do 33 stepena

U Srbiji će ujutro biti sveže a tokom dana sunčano i toplo vreme uz slab vetar promenljivog smera, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Najniža temperatura biće od 13 do 20, a najviša od 30 do 33 stepena. I u Beogradu će biti sunčano i toplo uz slab južni vetar. Najniža temperatura biće od 16 do 20, a najviša oko 32 stepena. Očekivana biometeorološka situacija imaće relativno povolјan uticaj na većinu hronično obolelih i osetlјivih osoba. Izvestan oprez se savetuje osobama sa srčanim problemima. Meteoropatske reakcije mogu biti izražene u vidu glavobolјe.