Vučić odgovorio Georgievu: Neka pokaže dokaze da sam naručilac spotova

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da ne zna o kakvim spotovima protiv medija i novinara govori novinar Slobodan Georgiev i poručio mu da pokaže dokaze ako ih ima.

Georgiev je u Novom danu na N1 rekao da je Vučić naručilac spotova protiv nezavisnih novinara i medija i istakao da za to ima dokaze. „Ne mislim da je on to montirao, ali je on naručio“, kazao je Georgiev. Georgiev je uveren da autori spotova nisu „slobodni strelci“. „Ne, to je deo njihovog PR tima da ruši naš kredibilitet. A tužilačke istrage se nikad ne završe. Ja sam posle videa 2019. godine išao da dajem izjave, pa su me premeštali u razna odeljenja, na kraju