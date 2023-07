Georgiev: Vučić je naručilac spotova protiv nezavisnih medija, imam dokaze za to

Aleksandar Vučić je naručilac spotova protiv nezavisnih novinara i medija i za to imam dokaze, kaže za N1 direktor vesti na televiziji Nova S Slobodan Georgiev. "Ne mislim da je on to montirao, ali je on naručio", uverava.

Na društvenim mrežama pojavio se još jedan spot protiv novinara N1 i Nove S, ali i drugih medija, u kome se ovog puta kaže da je njihov zadatak „da satru srpsku kulturu i pravoslavlje u Srbiji”. Prikazujući fotografije sadašnjih i bivših novinara i urednika N1, Nove S, Danasa i Insajdera, među kojima i Georgieva, u spotu se navodi da su oni „mračan svet medija N1 i Nova”. U spotu se ti mediji optužuju da su „inkarnacija antisrpske propagande”, a da je „njihova zla