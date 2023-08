Melisin otac: Vozač mi ubio ćerku, a sudija presudom mene

Viši sud u Novom Pazaru juče je Belmina Hasanovića (18) iz ovog grada proglasio krivim za teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja i nepravnosnažno ga osudio na dve godine maloletničkog zatvora, što je minimalna zaprećena kazna.

On je okrivljen da je 12. decembra prošle godine, vozeći “golf”, sa probnom vozačkom dozvolom, brzinom većom od 70 kilometara na sat i bez kočenja, na pešačkom prelazu udario devojčicu koja je od zadobijenih povreda preminula. “Vozač je ubio moju ćerku, a sudija je takvom sramnom presudom ubio mene. To nije pravda, to je ruganje pravdi, to sam i sudiji u lice rekao. To je javna podrška i poruka svim bahatim vozačima da nastave sa takvim postupcima, jer očigledno