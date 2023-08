Sveže jutro, pa sunčani dan - temperatura do 30 stepeni

Posle svežeg jutra, u zemlji će tokom dana biti sunčano i toplije vreme sa temperaturom do 30 stepeni. U Beogradu sunčano i toplo. Temperatura do 29 stepeni.

Jutro sveže, po kotlinama i dolinama reka centralne i južne Srbije kao i na Pešterskoj visoravni ponegde kratkotrajna magla. Tokom dana pretežno sunčano i toplo uz slab i umeren severni i severozapadni vetar. Jutarnja temperatura od 10 do 15 stepeni, najviša dnevna od 26 do 30 stepeni. U Beogradu sunčano i toplo. Temperatura do 29 stepeni.