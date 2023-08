(MAPA) Nova najava RHMZ-a: Gde nas očekuje pljusak i grmljavina do kraja dana i sutra?

U narednih sat vremena na jugu Banata, u Pomoravlju i na istoku Srbije lokalni pljuskovi sa grmljavinom, navodi se na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ).

Posle podne i uveče i u ostalim predelima Srbije biće promenljivo, mestimično sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, osim na zapadu zemlje i u Sremu gde će se zadržati suvo vreme. Tokom noći i sutra ujutru intenzivniji pljuskovi sa grmljavinom i većom količinom padavina, između 15 i 30 l za kratak vremenski period, očekuju se u Banatu, Podunavskom, Braničevskom i Borskom okrugu. Ranije je najavljeno da će u Srbiji danas ujutru biti vedro i sveže,