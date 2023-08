Vučić odgovorio CNN-u i FAZ-u: Iskrena zahvalnost što me promovišete

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je danas američkom CNN-u i nemačkom Frankfurter algemajne cajtungu (FAZ) rekavši da im je zahvalan jer ga "promovišu gotovo svakodnevno".

Vučić je reagovao na tekst CNN-a pod nazivom "Pristup Zapada da ne vidi zlo u Vučiću može da destabilizuje Balkan", a nemačka štampa je navela da je on jedan od trojice vlastodržaca u Evropi odanih predsedniku Rusije Vladimiru Putinu. "Izražavam iskrenu zahvalnost CNN-u i Frankfurter algemajne cajtungu na činjenici da me promovišu gotovo svakodnevno, ali od njihovih pisanija mnogo mi je važnije to što vršimo rehabilitaciju puta u mestu Ćetanje, opština Priboj.