Aleksić: Probudila se tiha većina u Srbiji, opozicija u što širi blok za izbore

"Prosto, postoji životni vek svakog političara i to morate osetiti. Problem je kada vas opije politička moć. Ne treba nama moć, nama treba sistem i političari koji će se žrtvovati i biti s građanima širom Srbije. Koji će biti spremni, ne da uživaju u moći, nego da se žrtvuju za državu i opšte dobro. To možda zvuči politikantski ali...", naglasio je Aleksić u intervjuu za Nedeljnik.

Kako je rekao, predsednik države Aleksandar Vučić će "verujem vrlo brzo izgubiti vlast, ne zato što ja to želim, nego jer to žele građani Srbije i imaćemo još jednu priliku da od Srbije napravimo ozbiljnu državu. I nećemo imati drugu, to će biti poslednja prilika".

Na pitanje o strategiji za sledeće izbore, on je odgovorio da je "teško razmišljati o strategiji kada se ne zna ni kojih će izbora biti, ni kada će biti održani".

"Sigurno će morati da se održe loklani i pokrajinski. Gotovo izvesno je da će biti i parlamentarni. Ja bih voleo da budu na svim nivoima uključujući predsedničke i beogradske. Vlast nema legitimitet u Beogradu", rekao je Aleksić.

Njegov predlog kolegama iz opozicije će biti, kako je naveo, "da napravimo što jači, što širi blok koj će biti pandam onome što vlast najavljuje, alternativa pokretu pod kojim će biti smeštena kompletna vlast".

"I nešto što bi trebalo da bude tema okupljanja jesu zahtevi sa protesta 'Srbija protiv nasilja', to omogućava široki dogovor. Bez obzira na to što imamo različite programe i ideologije, postoje stvari koje su iznad toga", rekao je Aleksić.