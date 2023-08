Dodik: Šmit zna da se lažno predstavlja

“Šmit neka javno pokaže rezoluciju kojom je potvrđen i tako dokaže da je visoki predstavnik.

Ali, to ne postoji i on zna da se lažno predstavlja”, napisao je Dodik na X-u (bivši Tviter). On je naveo da to pokazuje i i odgovor generalnog sekretara UN Antonija Gutereša, jer ni on nije potvrdio da postoji takva rezolucija Saveta bezbednosti. “Šmit opet lažima pokušava da stvari okrene naopačke”, ocenio je Dodik. Visoki predstavnik u BiH juče je izjavio da Dodik “pogrešno razume Dejtonski sporazum” i “ne vidi pravu realnost”. Šmit je rekao i da je generalni