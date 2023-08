"Za penzionerske kartice prijavilo se 700.000 penzionera"

Za penzionersku karticu, koja će od 1. oktobra penzionerima obezbeđivati dodatne povoljnosti i popuste prilikom kupovine, do sada se prijavilo oko 700.000 penzionera, izjavio je danas potpredsednik vlade i ministar finansija Srbije Siniša Mali.

On je kazao za Tanjug da se skoro 350 preduzeća, kompanija i maloprodajnih lanaca iz cele zemlje do sada prijavilo da bude partner vladi u tom programu. Penzionersku karticu će, dodaje, svi prijavljeni penzioneri dobiti do oktobra. Podsetio je da pravo na penzionersku karticu ima skoro 1,7 miliona penzionera. „Mislim da je ovo sjajna stvar da pokažemo brigu prema penzionerima i da oni u krajnjoj liniji uštede neki dinar koji će dati svojoj deci ili uncima, a to se