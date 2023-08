I danas smena sunca i oblaka, a u ovim predelima se očekuju pljuskovi sa grmljavinom: Temperatura do 33°C

U košavskom području duvaće jak jugoistočni vetar

U Srbiji u subotu promenljivo oblačno, ponegde sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, uglavnom u severnim, zapadnim i jugozapadnim predelima Srbije, ali ponegde i u centralnim predelima. Na istoku i jugoistoku biće sunčano. Duvaće slab do umeren istočni i jugoistočni vetar, u košavskom području povremeno i jak. Jutarnja temperatura od 15 do 20°C, maksimalna dnevna od 29 do 33°C. U Beogradu u subotu promenljivo oblačno i toplo, na širem području grada uz pojavu